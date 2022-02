చిరువ్యాపారులకు అండగా జగనన్న తోడు: మూడోవిడత రుణాలిచ్చి; పాదయాత్రలో వారి కష్టాలు చూశానన్న జగన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి జగనన్న తోడు పథకం కింద మూడో విడత చిరు వ్యాపారులకు వడ్డీలేని రుణాలను పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. సోమవారం తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో మూడో విడత జగనన్న తోడు రుణాలను లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలో ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి జమ చేశారు. 5,10,462 మందికి 510.46 కోట్ల రూపాయల వడ్డీలేని రుణాల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టిన జగన్ ఈ సందర్భంగా ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు.

English summary

AP CM Jagan distributed third phase of interest free loans to small traders as part of the scheme jagananna thodu. He revealed that he had seen their hardships during the padayatra.