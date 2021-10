చంద్రబాబును శాశ్వతంగా రాజకీయాల నుండి తప్పించాలి; ప్రజల సంతకాల లేఖతో వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆనం

Andhra Pradesh

Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టిడిపి నేత పట్టాభి వ్యాఖ్యల దుమారం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి ఇప్పుడు వివాదం హస్తినకు చేరింది. పట్టాభి సీఎం జగన్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చెయ్యటం, వైసిపి కార్యకర్తలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టిడిపి కార్యాలయాలపై దాడులు చేయడం రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది. ఇక టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు దాడి జరిగిన టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో 36 గంటల నిరసన దీక్షకు దిగగా చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తూ వైసీపీ జనాగ్రహ దీక్షలకు దిగి తీవ్రస్థాయిలో టీడీపీ నేతలపై ధ్వజమెత్తారు. ఈ క్రమంలో చంద్రబాబు దొంగ దీక్షలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు వల్లే రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటూ వైసీపీ నేతలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

లోకేష్ బాబును బోసడీకే నాన్నా అంటారా? ఢిల్లీ వెళ్లి రాష్ట్రపతిని అలా పిలుస్తారా? మంత్రి కన్నబాబు వ్యంగ్యం

English summary

YSRCP MLA Anam Ramanarayana Reddy submitted a reptresentation to the Collector with a letter signed by the people to remove Chandrababu from politics permanently. The letter was to be presented to the Governor.