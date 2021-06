రఘురామకు ఈటెలకు లింక్ .. పౌరుషం ఉంటే ఆ పని చెయ్యమని ఎంపీ మార్గాని భరత్ సవాల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నరసాపురం ఎంపీ, వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద తలనొప్పిగా తయారైన రెబెల్ నాయకుడు రఘురామ కృష్ణం రాజు పై వైసిపి చీఫ్ విప్ మార్గాని భరత్ రామ్ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు పై అనర్హత వేటు వేయడం ఖాయమని వైసిపి చీఫ్ విప్ మార్గాని భరత్ స్పష్టం చేశారు.

MP Margani Bharat, the YCP chief whip, said that the disqualification of Narasapuram MP Raghurama Krishnamraju was certain.If Raghurama KrishnamRaju has the courage, Margani Bharat has challenged him to resign like Etela Rajender.