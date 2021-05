Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

వైసీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ను జైలుకు పంపేదాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగుపెట్టబోనని శపథం చేసినప్పటికీ, దేశద్రోహం కేసులో అరెస్టయి అనివార్యంగానైనా ఏపీకి వచ్చి, సుప్రీంకోర్టు నుంచి బెయిల్ పొంది ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఉంటోన్న నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు మళ్లీ యాక్టివ్ అయ్యారు. ఇంకొద్ది గంటల్లో బెయిల్ రద్దుపై కోర్టు విచారణ చేపట్టనుండగా, ఏపీ సీఎంపై రఘురామ ఫిర్యాదుల పరంపర కొనసాగిస్తున్నారు..

English summary

Narsapuram YCP MP Raghu Rama Krishnam Raju met Defence Minister Rajnath Singh in Delhi on Sunday. Raghuram is reportedly complained to Rajnath that the AP government, cm ys jagan is harassing by filing illegal cases against him. raghurama also seeks pm modi, HM amit shah time.