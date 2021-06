Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఐడీ విభాగం సుమోటోగా నమోదు చేసిన దేశ ద్రోహం కేసులో సుప్రీంకోర్టు నుంచి బెయిల్ పొందిన తర్వాత నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఇంకాస్త జోరుపెంచారు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఉన్న ఆయన.. వరుసగా కేంద్రం పెద్దలు, హక్కుల కమిషన్ ను కలిసి జగన్ సర్కారుపై ఫిర్యాదులు ఇస్తున్నారు. తాజాగా పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీలకు కూడా రఘురామ లేఖలు రాయగా, అనూహ్యంగా ప్రత్యర్థల నుంచి మద్దతు లభించింది..

vaccine కొరత: సంచలన మలుపు -Sputnik V ఉత్పత్తికి సీరం సిద్దం -ఇండెమ్నిటీకి డిమాండ్

English summary

narsapuram ysrcp mp raghu rama krishnam raju, who is critic of ap cm ys jagan and out on bail in ap cid filed sedition case is no at delhi meeting several vips. raghu rama on thursday writes letter to parliamentary committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, alleging that ap cid police had torched in,. mp also talks on ap cm ys jagan's schemes and court cases on ap govt. telangana congress incharge and tamilnadu congress mp manickam tagore stands with raghurama sand slams jagan as hitler raj.