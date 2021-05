Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

సొంత పార్టీపై, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు, అతి తీవ్ర ఆరోపణలు చేసి, దేశద్రోహం కేసులో అరెస్టయి, సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ పై విడుదలైన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో కేంద్రం పెద్దలను, జాతీయ సంస్థల అధినేతలను కలుస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. నిన్న రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ తో భేటీ అయిన రఘురామ.. సికింద్రాబాద్ ఆర్మీ ఆస్పత్రి రిజిస్ట్రార్ కేపీ రెడ్డిపై ఫిర్యాదు చేశారు. తాజాగా, సోమవారం నాడు జాతీయ మానవహక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ జస్టిస్ పీసీ పంత్ ను ఎంపీ కలిశారు. దేశద్రోహం కేసుల ఉదంతంలో జగన్ సర్కారుకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ షాక్ తగిలిన వేళ రఘురామ ఫిర్యాదుల పర్వం ఎటుదారి తీస్తుందోననే ఉత్కంఠ కొనసాగుతున్నది..

English summary

narsapuram ysrcp mp raghuramakrishnam raju on monday met The National Human Rights Commission (NHRC) chairmen justice pc pant over his arrest and injuries. raghurama allegged that ap cid police tourchered him with tird digree. nhrc sends notises to ap cid. meanwhile, jagan govt faces setback in raghurama case as Supreme Court today put on hold Andhra Pradesh's action against two TV channels and issued notice to the state government asserting, "It's time we define limits of sedition."