Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

దేశ ద్రోహం ఆరోపణలపై ఏపీ సీఐడీ సుమోటోగా వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుపై కేసు నమోదు చేయడం, అరెస్టు తర్వాత సుప్రీంకోర్టు బెయిలివ్వడంతో రెబల్ ఎంపీ విడుదల కావడం తెలిసిందే. బెయిల్ షరతులున్నా, సీఎం జగన్ పై, వైసీపీ నేతలపై పదే పదే విమర్శలు చేస్తోన్న రఘురామ.. మరోసారి సీఐడీ చీఫ్ సునీల్ కుమార్ ను టార్గెట్ చేశారు. ఐపీఎస్ అధికారి వ్యక్తిగత విషయాలనూ ప్రస్తావిస్తూ, ఆయనకు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డితో అనుచిత సంబధాలున్నాయని ఆరోపించారు. మంగళవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రఘురామ ఈ మేరకు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రఘురామ అధికారిక సోషల్ మీడియాలోనూ ప్రసారమైన ప్రెస్ మీట్ లో ఆయనమన్నారో యథాతథంగా అందిస్తున్నాం..

జగన్ ఆకాశం.. నేనొక ఆఫ్ట్రాల్ గాడిని -విజయమ్మ మాటతో బెయిల్ రద్దుకు-సాయిరెడ్డి బాగోతం: రఘురామ

English summary

narsapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju made sensational alligation on ap cid chief sunil kumar and ysrcp mp vijaya sai reddy. speaking to media in delhi on tuesday, the rebel mp alleged that cid chief has done dirty things by using technology and collide with vijayasai reddy. regarding these incidents, raghurama said he is going to file a complaint with supreme court.