bigg boss గుట్టు రట్టు దిశగా సీబీఐ -సీఎం జగన్ పై వైసీపీలో ఆందోళన -సాయిరెడ్డికి దిమ్మతిరిగేలా RRR కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించి పరస్పర ఫిర్యాదులు, మీడియా, సోషల్ మీడియా వేదికగా మాటల దాడులతో వైసీపీ హైకమాండ్‌కు, ఆ పార్టీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుకు మధ్య యుద్ధం ఇంకాస్త పెద్దదయింది. ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితి సాకుతో జగన్ సర్కారును కూలదోయాలని బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని, అందుకు రఘురామను పావుగా వాడుకుంటోదని వైసీపీ పెద్దలు ఆరోపిస్తుండగా, వైఎస్ మరణిస్తే జగన్ కు తలపోటైనా రాలేదని, జడ్జిలపై దూషణల వెనుక బిగ్ బాస్ ఎవరో, వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యలో కీల సూత్రధారులెవరో గుట్టు రట్టు చేసే దిశగా సీబీఐ వెళుతోందని, చేసిన తప్పులకు జగన్, సాయిరెడ్డి మళ్లీ జైలుకు పోబోతున్నారని రఘురామ ఎదురుదాడికి దిగారు. సోమవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రఘురామ పలు కీలక అంశాలను చెప్పారు. ఎంపీ ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే..

జగన్ బెయిల్ రద్దు: సీఎంగా సజ్జల -వైఎస్ భారతి సిమెంట్, చంద్రబాబు మజ్జిగలా : ఎంపీ రఘురామ సంచలనం

English summary

narsapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju on monday told media that centre has stepped forward on his complaint regarding ap cm ys jagan and mp vijaya sai reddy financial cheating cases. speaking to media at delhi, the rebel mp also alleged that vijaya sai reddy connection with jagan's uncle vivekananda reddy murder case and other cases filed by cbi.