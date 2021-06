విశాఖ రాజధానిపై సాయిరెడ్డి అనూహ్యం -కోర్టుతో సంబంధంలేదు, జగన్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు -కానీ తేదీ అడగొద్దు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడు రాజధానుల వివాదం సంబంధిత కేసులు త్వరలోనే మళ్లీ విచారణకు రానుండగా, అధికార వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అనూహ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోర్టులతో సంబంధం లేకుండానే విశాఖలో రాజధాని ఏర్పాటవుతుందని, ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడినుంచైనా పాలించొచ్చని అన్నారు. బుధవారం విశాఖలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఆయన మీడియాను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, రాజధానిపై వివరణ ఇచ్చారు. తరలింపు తేదీపైనా ఆసక్తికర కామెంట్ చేశారు..

English summary

ysrcp mp vijayasai reddy made sensational comments on andhra pradesh three capitals, visakhapatnam executive capital and court issues.touring in Visakhapatnam on Wednesday, pm spoke to media. sai reddy said that cm jagan can rule by sitting anywhere in the state. vizag executive capital can be made without crda, three capital laws, no court cases can stop this, he added.