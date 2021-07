రాయలసీమకు వ్యతిరేకంగా శక్తులను ప్రభావితం చేస్తున్న ఉన్మాదం; చంద్రబాబు ఎప్పటికీ చరిత్రహీనుడే : సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడిని సోషల్ మీడియా వేదికగా టార్గెట్ చేశారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం విషయంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య చోటు చేసుకుంటున్న జల వివాదాల నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు ని టార్గెట్ చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడే ప్రస్తుత వివాదాలకు కారణమని నిప్పులు చెరిగారు విజయసాయిరెడ్డి.

English summary

YSRCP MP Vijayasai Reddy has targeted TDP chief Chandrababu Naidu as a social media platform. Chandrababu Naidu has been targeted in the wake of the ongoing water disputes between the two Telugu states over the Rayalaseema Upliftment Scheme. Vijayasaireddy blamed Chandrababu Naidu for the current controversy.