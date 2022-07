కేంద్రంపై వైసీపీ, టీడీపీ క్లియర్-ఇక డిసైడ్ అవ్వాల్సింది జనమే ? 2024లో ప్రత్యామ్నాయం అదేనా !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

కేంద్రంలో ఎనిమిదేళ్లుగా ఎన్డీయే సర్కార్ అధికారంలో ఉంది. 2019కి ముందు ఎన్డీయేతో అంటగాగిన టీడీపీ ఆ తర్వాత తగిలిన ఎదురుదెబ్బలతో ఇప్పుడు తిరిగి బీజేపీ గూటిలో పక్షిగా మారిపోతోంది. వైసీపీ ముందునుంచీ కాంగ్రెస్ పై ఉన్న కోపంతో ఎన్డీయేకు దగ్గరగానే ఉంది. చివరికి ఇరు పార్టీలూ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల పేరుతో కేంద్రంలోని ఎన్డీయేతో అంటకాగుతున్నాయి. కానీ ఏపీకి కేంద్రం చేస్తుందేమీ లేదు. కేవలం రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు, పార్లమెంట్లో బిల్లుల విషయంలో ఇరు పార్టీల్ని వాడుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల ముందు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి ?

English summary

with ysrcp and tdp's support to nda govt in centre, ap public have no option to vote others other than them.