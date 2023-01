Wife: కోటీశ్వరుడి భార్యతో కాంట్రాక్టర్?, కిడ్నాప్ చేసి భార్య కళ్ల ముందే ప్రియుడిని ఎలా చంపాడంటే ?, షాక్!

కోటీశ్వరుడికి అతని భార్య రొమాన్స్ మ్యాటర్ లీక్ అయ్యింది. భార్యను కలవడానికి వచ్చిన ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ను భర్త కిడ్నాప్ చేశాడు. 12 గంటల పాటు ఎంత నరకం చూపించాలో అంత నరకం చూపించాడు.

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/హోస్ కోటే./కోలారు: వివాహం చేసుకున్న మహిళకు పిల్లలు ఉన్నారు. భర్త కోటీశ్వరుడు. వ్యవసాయం చేయిస్తున్న భర్త వ్యాపారాలు చేస్తున్నాడు. కోట్లరూపాయల విలువైన భూములు ఉన్న భర్తకు ఆ ప్రాంతంలో మంచిపేరు ఉంది. వ్యాపారం, వ్యవసాయ పనుల మీద భర్త ఎక్కువగా బయట తిరుగుతున్నాడు. అదే సమయంలో కోటీశ్వరుడి జీవితంలోకి ఓ కాంట్రాక్టర్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కోటీశ్వరుడి భార్య ఆ కాంట్రాక్టర్ ను సెట్ చేసుకుంది.

భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత అతని భార్య కాంట్రాక్టర్ తో మస్త్ మజా చేసింది. కోటీశ్వరుడికి అతని భార్య లీక్ అయ్యింది. అంతే భార్యను కలవడానికి వచ్చిన ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ను భర్త కిడ్నాప్ చేశాడు. 12 గంటల పాటు ఎంత నరకం చూపించాలో అంత నరకం చూపించాడు. అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్న భార్య కళ్ల ముందే ఆమె ప్రియుడిని వరైటీగా చంపేశాడు. భార్య ప్రియుడి శవాన్ని ఆమె భర్త ఏం చేశాడు ? అని అసలు మ్యాటర తెలుసుకున్న పోలీసులు బిత్తరపోయారు.

Dealing: అర్దరాత్రి ముంబాయి మేడమ్స్ తో చెడింది, పోలీసులపై దాడి, అమ్మాలు+లాయర్ల పంచాయితీతో!

English summary

The husband who showed hell for 12 hours after kidnapping his wife's boyfriend, in the climax tortured and killed the boyfriend in front of his wife's eyes near Bengaluru