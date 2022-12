Cheating: వీడు మగాడురా బుజ్జీ, సీఎం, మంత్రుల చాంబర్ల దగ్గరే ?, పోలీసులనే దబాయించి?, క్లైమాక్స్!

Bengaluru

బెంగళూరు: నేను ప్రభుత్వ అధికారి, నేను పోలీసు, నేను పోటుగాడు అంటూ అమాయకులను నమ్మిస్తున్న కేటుగాళ్లు మోసం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇలా బయట చెప్పుకుని పబ్బం గడుపుకోవడం మమూలుగానే చూస్తున్నాము. అయితే ఓ రాష్ట్రానికి సెక్రటేరీయట్, అక్కడ సీఎం చాంబర్, మంత్రుల చాంబర్లు ఉన్న చోట ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న అధికారులనే బెదిరించి పనులు చేసుకుంటున్న ఓ వ్యక్తి పలవురిని మోసం చేస్తూ పోలీసులకు చిక్కిపోవడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Cheating: He is a fraudster who was caught by the police by creating a ruckus in Vidhana Soudha, claiming to be a government official.