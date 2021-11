Daughter: అర్దరాత్రి బాయ్ ఫ్రెండ్, అతని ఫ్రెండ్స్ ను పిలిపించి తండ్రిని చంపించిన కాలేజ్ అమ్మాయి!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్య, ఇద్దరు కూతుర్లతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నాడు. పెద్ద కూతురు ఇంటర్, రెండో అమ్మాయి స్కూల్ లో చదువుతున్నారు. భార్య పని మీద సొంత ఊరికి వెళ్లింది. ఇంట్లో ఇద్దరు కూతుర్లతో కలిసి తండ్రి ఉన్నాడు. అర్దరాత్రి నలుగురు వ్యక్తులు అతని ఇంటికి వెళ్లారు. తరువాత నలుగురు యువకులు కత్తులు, రాడ్లు తీసుకుని తండ్రి మీద దాడి చేశారు. బాధితుడు కేకలు వెయ్యడంతో చిన్న కూతురు నిద్రలేచి గట్టిగా కేకలు వేసింది. స్థానికులు విషయం గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునే సమయానికి బాధితుడి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. పోలీసులు విచారణలో దిమ్మతిరిగిపోయే విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. పెద్ద కూతురి ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్, అతని ఫ్రెండ్స్ ఆమె తండ్రిని హత్య చేశారని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

Wife: వైఫ్ ఫర్ సేల్, వదిన స్కెచ్, పక్కాగా పాటించిన మరిది, పక్కింటోడి భార్యను కొనుక్కుని ఫ్రెండ్స్!

English summary

Daughter: A 17-year-old girl allegedly sought help from her boyfriend and his three friends to kill her father in Bengaluru. She accused her father of sexual harassment.