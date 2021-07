Hero: టాప్ హీరో తీరుతో ఫ్యాన్స్ షాక్, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు రూ. 1 లక్ష ఇవ్వకుండా మళ్లీ హైకోర్టు, కారుతో !

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: విదేశాల నుంచి లగ్జరీ కారు దిగుమతి చేసుకుని ఆ కారులో హ్యాపీగా షికార్లు చేస్తూ ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించుకుండా కాలం గడిపేసిన స్టార్ హీరో ఇప్పుడు హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. దిగువ కోర్టు తనకు విదించిన అపరాద రుసుం రద్దు చెయ్యాలని, తన పిటిషన్ విచారణకు స్వీకరించాలని టాప్ హీరో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కరోనా వైరస్ మహమ్మారి దెబ్బతో ఇప్పటికే అనేక కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్న సమయంలో లగ్జరీ కారు విషయంలో హీరో కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. సీఎం కరోనా రిలీఫ్ ఫండ్ కు అపరాద రుసుం చెల్లించాలని కోర్టు సూచిస్తే ఆ హీరో ఇప్పుడు మళ్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో విమర్శలు మొదలైనాయి. ఒక్కసినిమాలో నటిస్తే కోట్ల రూపాయలు పారితోషకం తీసుకుంటున్న ఈ హీరో సీఎం కరోనా రిలీఫ్ ఫండ్ కు లక్ష చెల్లించుకుండా హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో ఆయన అభిమానులు షాక్ అయ్యారు.

Illegal affair: వదినతో వన్స్ మోర్, పక్కింటి ఆంటీతో ?, వదిన వీడియోతో ప్రియుడికి షాక్!

English summary

Hero: Justices M Duraiswamy & R Hemalatha of Madras HC allow plea by actor vijay to dispense with production of certified copy of order passed by Justice SM Subramaniam, in Rolls Royce Ghost case, so that he could appeal with web copy. Appeal will get listed in a day or two .