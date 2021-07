Chennai

oi-Srinivas Mittapalli

తమిళ టాప్ హీరో ఇళయ దళపతి విజయ్‌కి మద్రాస్ హైకోర్టు షాకిచ్చింది. ఆయనకు రూ.1లక్ష జరిమానా విధించింది. 2012లో ఇంగ్లాండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న రోల్స్ రాయ్స్ ఘోస్ట్ లగ్జరీ కారుకు విజయ్ పన్ను కట్టకపోవడంతో ఈ జరిమానా విధించింది. ట్యాక్స్ నుంచి మినహాయింపునివ్వాలని కోరుతూ విజయ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కొట్టిపారేసింది. జరిమానా సొమ్మును కోవిడ్‌పై పోరు కోసం తమిళనాడు సీఎం పబ్లిక్ రిలీఫ్ ఫండ్‌లో జమ చేయనున్నట్లు న్యాయమూర్తి వెల్లడించారు.

English summary

The Madras High Court has dismissed a petition filed by Tamil Actor Vijay in 2012, seeking forbearance against the Tamil Nadu Government from demandin entry tax on his imported Rolls Royce Ghost Motor car. Justice SM Subramaniam also imposed costs of Rs. 1,00,000 on the actor,