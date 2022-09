Wife: పనిమీద భర్త, పుట్టింటి దగ్గర భార్యకు ?, అత్తారింటి ముందే భార్యను నరికి చంపేసిన భర్త, క్లైమాక్స్!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తిరుచ్చి: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు చాలా సంతోషంగా కాపురం చేశారు. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత భర్త పని చెయ్యడానికి వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్లాడు. భార్య ఆమె పుట్టింటిలో ఉంది. భార్య పుట్టింటిలోనే సెటిల్ అయిపోవడంతో భర్త ఆమె ఇంటికి వెళ్లి వస్తున్నాడు. మన ఇంటికి వెళ్లిపోదామని భర్త అతని భార్యకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు.

అయితే నేను మీ ఇంటికి రాను అని భార్య తేల్చి చెప్పింది. పుట్టింటి దగ్గర భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని, అందుకే ఆమె మా ఇంటికి రాను అని కచ్చితంగా చెబుతోందని భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. వేరే రాష్ట్రం నుంచి నేరుగా అత్తారింటి దగ్గరకు వెళ్లిన భర్త అతని భార్యను ఆమె కుటుంబ సభ్యుల ముందే దారుణంగా నరికి చంపేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A 39-year-old man allegedly hacked his wife to death in front of their house at Thulaiyanatham village in Musiri taluk in the distric in Tamil Nadu.