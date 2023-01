Wife: లవ్ మ్యారేజ్, కాలేజ్ కు వెలుతున్న కొత్త పెళ్లికూతురు, ఎంత మంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కావాలే నీకు?

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కడలూరు: కాలేజ్ చదువు పూర్తి చేసిన యువకుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాధించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. యువకడు నివాసం ఉంటున్న ఇంటి ఎదరురుగా ఓ యువతి నివాసం ఉంటున్నది, ఆ యువతి కాలేజ్ లో చదువుతోంది. కాలేజ్ అమ్మాయిని ఆ యువకుడు ముగ్గులోకి దింపాడు. ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. ప్రేమికులు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. పెళ్లికి అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ వ్యతిరేకించారు. అమ్మాయి తల్లి విదేశాల్లో ఉండటంతో కొంతకాలం గొడవ జరిగింది.

తరువాత ప్రేమికులు అబ్బాయి కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వివాహం చేసుకున్న తరువాత కొత్త పెళ్లికూతురు కాలేజ్ కు వెళ్లివస్తోంది. కాలేజ్ కు వెలుతున్న భార్య మీద అనుమానంతో ఆమెకు భర్త సెక్యూరిటీ గార్డు అయ్యాడు. కాలేజ్ లో తన భార్య బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో కులుకుతోందని రగిలిపోయిన భర్త ఆమెను చితకబాదుతున్నాడు. చివరికి భార్యను చంపేసిన భర్త ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని డ్రామాలు ఆడాడు.

English summary

The husband is suspicious of the new bride who is going to college, suspecting that she is enjoying herself with college friends.