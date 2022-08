health tips: ఉదయం ఖాళీకడుపుతో ఈ పదార్ధాలు తింటున్నారా? అయితే అనారోగ్యం తెచ్చుకున్నట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు. కానీ ప్రస్తుత సమాజంలో ఆరోగ్యం కోసం ఆసుపత్రుల చుట్టూ పరుగులు పెడుతున్నారు. మనం అనారోగ్యం బారిన పడటానికి మన జీవన శైలి కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మన జీవితం మనం తీసుకునే ఆహారం పైన, మన అలవాట్ల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేనివారికి అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. మెరుగైన ఆరోగ్యం కావాలనుకునేవారు ఒక క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని అలవర్చుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

English summary

Health experts warn that if you eat spicy foods, fibrous foods, drink coffees and teas on an empty stomach in the morning, you will get sick.