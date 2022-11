health tips: విపరీతమైన పొడిదగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ నేచురల్ రెమిడీస్ మీ కోసమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు. అటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉత్పన్నమైనప్పుడు ఆదిలోనే దానిని తగ్గించే పరిష్కారం వెతకాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా అదే తీవ్రతరం అయిన తరువాత ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం ఉండదు. అటువంటి అనారోగ్య సమస్యలతో పొడి దగ్గు ఒకటి.

English summary

It is said that those suffering from extreme dry cough should take the juice of Tulsi leaves, Karakkaya powder will give relief, take milk with pepper powder, use dry ginger and honey, ginger lemon juice with honey will also give results.