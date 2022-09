health tips: ముడతలు మాయమై ముఖం సహజకాంతితో మెరిసిపోవాలా? అయితే ఇవి ట్రై చెయ్యండి!!

Feature

టీ అనేది మానవ జీవితంలో భాగమైపోయింది. చాలా మంది టీ తాగకుంటే అస్సలు ఉండలేరు. పాలు, పంచదారతో తయారు చేసిన టీ ల కంటే హెర్బల్ టీలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. హెర్బల్ టీలు ఆరోగ్యంతో పాటు చర్మానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తాయి. హెర్బల్ టీ ఇది టీ ఆకులు మరియు వైద్యం చేసే మూలికల మిశ్రమం, ఇది మీ ఆరోగ్య సమస్యలను నివారిస్తుంది. శీతాకాలం ప్రారంభంలో, మారుతున్న సీజన్‌లో, మీరు ప్రతిరోజూ ఒక కప్పు హెర్బల్ టీ తాగడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అని పలువురు నేచురోపతి వైద్యులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో రకరకాల హెర్బల్ టీ పౌడర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

If you want to get rid of wrinkles and aging, and have a natural glow on your face, naturopathic doctors suggest you to try herbal teas.