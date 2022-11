స్మార్ట్ ఫోన్ అడిక్షన్: ఈ లక్షణాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు సెల్ ఫోన్లకు బానిసలైనట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుత సమాజంలో స్మార్ట్ ఫోన్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. స్మార్ట్ ఫోన్ లు మన జీవితంలో భాగంగా మారిపోయాయి. ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుండి, నిద్రపోయే వరకూ చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా ఎవరు ఉండడం లేదు. ఏ సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా సరే చేతిలో ఫోన్ లేకపోతే మనం పడే ఇబ్బంది అంతా ఇంతా కాదు. అయితే చాలామంది స్మార్ట్ ఫోన్ లకు వారికి తెలియకుండానే బానిసలుగా మారుతున్నారు. ఇక ఆ అడిక్షన్ గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు.

English summary

Smartphone addiction is now increasing among the youth. If you have these symptoms then you are definitely addicted to smart phones.