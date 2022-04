Feature

oi-Shashidhar S

వాస్తు.. ఇటీవల చాలా మంది నమ్ముతున్నారు. దాని వల్ల మంచి జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. అయితే వాస్తు అంటే బెడ్ రూమ్, హాల్, కిచెన్.. మొక్కలు, ఎలా ఉండాలో కాదు.. అన్నీ దాని పరిధిలోకి వస్తాయి. అవును దారి, నడక, వస్తువులు, మొక్కల పెంపకం అన్నీ కూడా అందులో భాగమై ఉంటాయి. అయితే ఇవాళ డ్రై ప్లవర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.. అంటే వాటిని ఎక్కడ పెట్టాలనే అంశంపై వాస్తు నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో చుద్దాం పదండి.

English summary

Dry flowers should never be kept in the house. Instead, fresh flowers should be there. Fresh flowers bring wonderful energy.