శ్రీరామ నవమి విశిష్టత ఏంటీ..? ఎలా పూజా చేయాలి, శుభ ముహూర్తం, ఏ మంత్రాలు పఠించాలి..

Feature

oi-Shashidhar S

శ్రీరామ నవమి.. ఈ రోజు కలియుగ దైవం శ్రీరామచంద్రడు జన్మించారు. అలాగే ఆయనకు సీతాదేవితో కల్యాణం కూడా జరిగింది. హిందు బంధవులు నవమి వేడుకను కన్నుల పండుగగా జరుపుకుంటారు. ఈ సారి 10వ తేదీ ఆదివారం రోజున నవమి వచ్చింది. చైత్రశుద్ధ నవమి అంటే చైత్ర మాసంలో తొమ్మిదవ రోజు అని అర్ధం. వసంత ఋతువులో చైత్ర శుద్ధ నవమి, గురువారము రోజున పునర్వసు నక్షత్రం కర్కాటక లగ్నంలో అభిజిత్ ముహూర్తంలో మధ్యాహ్మం 12 గంటలకు త్రేతాయుగంలో జన్మించారు.

English summary

Ram Navami will be observed on Sunday, April 10, this year. According to the Hindu calendar, Ram Navami is celebrated on the Navami Tithi in Shukla Paksha of the Chaitra month.