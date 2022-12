'ఆమె' కళ్లల్లో ఆనందం చూడటం కోసం?

Guntur

oi-Garikapati Rajesh

రైతులకు డబ్బులు చెల్లించకుండా మోసం చేయాలని చూసిన ఓ వ్యక్తి డ్రామాలాడాడు. అయితే అది డ్రామానే అని పోలీసులు నిరూపించడంతో కటకటాలపాలయ్యాడు. అసలు ఎందుకు చేశాడో కారణం కనుక్కున్న పోలీసులు అవాక్కయ్యారు. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ సంఘటన గురించి సీఐ సురేష్ బాబు మీడియాకు వివరించారు.

English summary

A man who saw that he was trying to cheat the farmers by not paying them got into a drama