Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వొద్దని ఎంత చెప్పినా తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవడం లేదు. వాహనాలు నడపాలని వారే ప్రోత్సహిస్తున్నారు. తాజాగా మైనర్ల ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కారణంగా 13 బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్ లో జరిగింది. శ్రీశాంత్ రెడ్డి అనే బాలుడు ఆదివారం సాయంత్రం సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు మైనర్లు బైక్ పై వేగంగా వచ్చి బాలుడిని ఢీకొట్టారు.

English summary

Parents don't care no matter how much they say not to give vehicles to minors. They themselves are encouraged to drive vehicles. Recently, 13 boys lost their lives due to rash driving by minors.