Bigg Boss Telugu 5: రెండో వారం కూడా మహిళా కంటెస్టెంటే అవుట్

హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ టాప్ హీరో అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అప్పుడే రెండోవారంలోకి ఎంట్రీ అయింది. బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్స్ మధ్య టాస్కులు కాస్త మోతాదు మించుతున్నట్టు అనిపిస్తోన్నప్పటికీ- స్పాంటేనియస్‌ స్పందిస్తున్నారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి. టాస్కుల్లో పాల్గొనే సమయంలో కంటెస్టెంట్లు.. తమ మధ్య ఉన్న స్నేహాన్ని సైతం మరిచిపోతున్నారు. శతృవుల్లా ఫైట్ చేస్తోన్నారు. ఈ క్రమంలో వారంతా కట్టు తప్పుతున్నారు. కోట్లాదిమంది వీక్షకులు తమను గమనిస్తున్నారనే విషయాన్ని మరిచిపోతున్నారు.

English summary

Bigg Boss Telugu season 5 will witness yet another eviction from the show in the upcoming episodes. Actress Uma Devi to get eliminated from the show today.