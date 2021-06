video: గులాబీ ఒనర్ మెడలో కాషాయం -టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, ఎమ్మెల్యే పదవికి ఈటల రాజీనామా రేపే -8న బీజేపీలోకి

Hyderabad

oi-Madhu Kota

''తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి బాసటగా నిలిచి కొట్లాడి సాధించిన రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండాకు ఓనర్లం మేమే. నాపై కొందరు దురుద్దేశపూర్వకంగా చిల్లర మల్లర విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఏది ధర్మమో.. ఏది న్యాయమో ప్రజలకు తెలుసు. ఇన్నాళ్ల నా రాజకీయ జీవితంలో నేను రూ.5 వేలు లంచంగా తీసుకున్నట్లు నిరూపించినా రాజకీయాల నుంచి వైదొలుగుతా. నిజాయితీగా వ్యాపారం చేస్తోన్న నా కుటుంపై చిల్లరమల్లర వాళ్లు చేసే విమర్శలకు ప్రజలే గుణపాఠం చెప్తరు.

మంత్రి పదవి తనకు కులంతో వచ్చిన భిక్ష కాదని, తెలంగాణ ప్రజల కోసం చేసిన ఉద్యమమే మంత్రిని చేసింది'' అంటూ టీఆర్ఎస్ లో అంతర్గత సంక్షోభంపై 2019, ఆగస్టు 30న హుజూరాబాద్ మీటింగ్ లో ఈటల రాజేందర్ తొలిసారి బహిరంగంగా గళం విప్పారు. సీన్ కట్ చేస్తే దాదాపు రెండేళ్లకు.. గులాబీ జెండాకు ఓనర్ నని చెప్పుకున్న ఈటల కాషాయజెండా ధారణకు సిద్ధమయ్యారు..

Ex- health minister Etela Rajender, sacked over land grabbing charges by CM #KCR , return to #Hyderabad after having discussions with #BJP central leadership. #TRSParty #Telangana https://t.co/TniWNq3rRq pic.twitter.com/baCyaMEDPQ

English summary

ousted minister and trs mla etela rajender returns to hyderabad from delhi on thursday, after a series of meetings with bjp high command. etela all set to resign trs party and huzurabad bad mla post too on friday. rajender likely to join in bjp on june 8th or 9th. amid land grabbing alligation, cm kcr has removed etela from minister post.