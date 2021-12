బీజేపీ వైపు విఠల్ చూపు.. నేతల సంప్రదింపులు, హస్తిన వేదికగా చేరిక..?

Hyderabad

oi-Shashidhar S

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల వేళ.. బెర్త్ దక్కనివారు ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్నారు. పార్టీలను వీడుతున్నారు. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఈ థ్రెట్ ఎక్కువగా ఉంది. ప్రత్యామ్నాయ పార్టీల వైపు ఆ నేతలు చూస్తున్నారు. అయితే ఉద్యమ సమయంలో పనిచేసిన వారికి సీఎం కేసీఆర్ తగిన గుర్తింపును ఇచ్చారు. నామినెటేడ్ పోస్టులను ఇచ్చారు. వారిలో విఠల్ ఒకరు.. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత టీఎస్ పీఎస్సీ సభ్యుడిగా కొనసాగారు. ఆ తర్వాత ఆయనకు మరో నామినెట్ పదవీ వరించలేదు. దీంతో స్తబ్దుగా ఉన్న ఆయన.. బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారని విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. ఆయనతో కమలదళ నేతలు చర్చలు జరిపారని సమాచారం. అన్నీ సర్దుకుంటే.. ఈ నెల 9వ తేదీన విఠల్ బీజేపీలో చేరే అవకాశం ఉంది.

English summary

ex tspsc member vittal will join bjp in the soon. bjp leaders are talked to vittal. he is angry with cm kcr attitude