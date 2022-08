అర్ధరాత్రి రాజా సింగ్ ఇల్లు ముట్టడికి యత్నం: తీవ్ర ఉద్రిక్తత: నిరసనల హోరు: ఎస్ఐకి గాయాలు

Hyderabad

హైదరాబాద్: సస్పెన్షన్‌కు గురైన భారతీయ జనతా పార్టీ గోషామహల్ శాసన సభ్యడు టీ రాజా సింగ్.. మహ్మద్ ప్రవక్తపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన ప్రకంపన తీవ్రత తగ్గట్లేదు. మరింత రాజుకుంటూనే వస్తోంది. నగర వ్యాప్తంగా రాత్రంతా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రత్యేకించి- పాతబస్తీ నిప్పుల కుంపటిలా తయారైంది. హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు అనుక్షణం అప్రమత్తంగా వ్యవహరించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ముందుజాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నారు.

English summary

Hundreds of protesters came to the roads of Barkas to march to Chandrayangutta in Hyderabad, raising slogans against suspended BJP MLA Raja Singh over his alleged derogatory comments against Prophet Mohammed.