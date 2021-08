ఆన్ లైన్ అనర్థం.!పిల్లల మనోవికాసానికి విఘాతమేనా.?తోటి విద్యార్దులతో కలవకపోతే పరిపక్వత ఎలా సాధ్యం.?

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కరోనా మహమ్మారి విద్యావ్యవస్థతో విద్యార్థులపైన తీవ్ర ప్రభావం చూపినట్టు తెలుస్తోంది. విద్యార్థులనైతే ఏకంగా స్కూల్స్ ని మర్చిపోయేలా చేసింది కరోనా. కరోనా బీరిన పడకుండా ఉండేందుకు, విద్యాసంవత్సరం వృదా కాకుండా ఉండేందుకు ఆన్ లైన్ క్లాసులను ప్రవేశపెట్టాయి విద్యాసంస్థలు. అనేక కాలేజీల్లో, పాఠశాలల్లో ఇవే ఆన్ క్లాసుల ద్వారా విద్యాబోధన కొనసిగిస్తున్నయి వివిధ విద్యాసంస్థలు. దీంతో విద్యార్థులు కట్టాల్సిన ఫీజులకు, టీచర్లు కంప్లీట్ చేయాల్సిన సెలబస్ కు ఎలాంటి ఢోకా లేదు గానీ విద్యార్థుల మానసిక పరిపక్వతగురించే సందేహాలు రేకెత్తుతున్నాయి.

English summary

There are also opinions that the situation will get worse if young children who have to grow up mentally have to attend online classes for the same work. There is also a perception that children's mental development and mental maturity are disrupted.