పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడమే ధ్యేయం.!బస్తీ ఆసుపత్రులను ప్రారంభించిన నగర మేయర్.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ :పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని, అందుకోసం హైదరాబాద్ మహానగరంలో బస్తీ దవాఖానలను ఏర్పాటు చేసినట్లు నగర మేయర్ గద్వాల్ విజయ లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. ఖైరతాబాద్ మహాభారత నగర్ ఏర్పాటు చేసిన బస్తీ దవాఖానను ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తో కలిసి మేయర్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ విజయరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్పోరేట్ చికిత్సకు ఏమాత్రం తీసిపోని వైద్యాన్ని అందించే లక్ష్యంతో ఈ బస్తీ దవాఖాలనాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అందరూ సద్వినియోగపరుచుకోవాలని మేయర్ సూచించారు.

English summary

City Mayor Gadwal Vijaya Lakshmi said that the government's mission was to provide better health care to the poor and that was why Basti dispensaries were set up in the Hyderabad metropolis.