Numaish 2023: నుమాయిష్‌ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహణపై నీలినీడలు.. ఇంకా రాని అనుమతులు..!

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ నగరానికి తలమానికంగా నిలిచే ఎగ్జిబిషన్‌(నుమాయిష్‌)కు సరిగ్గా 85 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో హైదరాబాద్‌ సంస్థాన ప్రజల ఆర్థిక స్థితిగతులు తెలుసుకోవడానికి నిధుల సేకరణ కోసం పబ్లిక్‌ గార్డెన్స్‌లో స్థానిక ఉత్పత్తులతో ప్రారంభమైన నుమాయిష్‌.. నేడు దేశంలోనే అతిపెద్ద ఎగ్జిబిషన్‌గా ఆవతరించింది. నాడు కొంత మంది విద్యావంతుల ఆలోచన నేడు వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది.

English summary

Exhibition (Numaish) which is the flagship of the city of Hyderabad started exactly 85 years ago. Numaish started with 80 stalls..today it has reached more than 3500 stalls and a business of hundreds of crores of rupees.