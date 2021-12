ఏమీ దొంగరా నాయనా.. సీపీ మాట్లాడుతుండగా అడ్డగింపు, లోపలికి తీసుకెళ్లి

Hyderabad

oi-Shashidhar S

పోలీసు అధికారులు ప్రెస్ మీట్ సమయంలో దొంగలు/ నేరస్తులు హుషారుతనం చేస్తున్నారు. అందరూ కాదులెండి.. ఒక కేటుగాడు.. ఏకంగా సీపీతోనే వాదించాడు. అవును మీడియా సమావేశంలో.. వాదనకు దిగాడు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీకుమార్‌కు ఈ పరిస్థితి ఎదురయ్యింది. దీంతో అతనిని వెంటనే పోలీసులు లోపలికి తీసుకెళ్లారు.

thief Conflict to cp anjani kumar at press meet. he disturb to cp for not tell his wife name in the robbery.