అర్ద్రరాత్రి షర్మిల దీక్ష భగ్నం - అరెస్ట్ : మద్దతుగా సునీత- విజయమ్మ..!!

Hyderabad

oi-Sai Chaitanya

వైఎస్సార్టీపీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల దీక్షను అర్ద్రరాత్రి పోలీసులు భగ్నం చేసారు. అరెస్ట్ చేసి ఆస్పత్రికి తరలించారు. తన పాదయాత్రకు అనుమతి ఇవ్వకపోవటాన్ని నిరిసిస్తూ రెండు రోజులుగా షర్మిల లోటస్ పాండ్ పార్టీ కార్యాలయంలో దీక్షకు దిగారు. పాదయాత్రకు అనుమతి ఇచ్చే వరకు దీక్ష కొనసాగిస్తానని స్పష్టం చేసారు. అయితే, షర్మిల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుండటంతో పోలీసులు బలవంతంగా దీక్షను భగ్నం చేసి అపోలో ఆస్పత్రికి తరలించారు.

English summary

YSRTP Chief YS Sharmila Diksha was disrupted by the police late at night. He was arrested and taken to the hospital..