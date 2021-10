టీమిండియా అభిమానులకు మరో బ్యాడ్‌ న్యూస్: కోహ్లీ స్థానాన్ని ఆక్రమించిన పాక్ ఓపెనర్

News

oi-Chandrasekhar Rao

అబుధాబి: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వేదికగా సాగుతోన్న టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్‌లో భారత జట్టు ఇంకా బోణీ చేయలేదు. గత ఆదివారం పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓడిన టీమిండియా.. ఈ ఆదివారం న్యూజిలాండ్‌తో తలపడనుంది. రెండు జట్లకూ గెలిచి తీరాల్సిన మ్యాచ్ ఇది. ఆడిన తొలి మ్యాచుల్లో పాకిస్తాన్‌ చేతిలోనే పరాజయాన్ని చవి చూశాయి. రెండో మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోతే- టోర్నమెంట్‌లో ముందుకు సాగే అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకున్నట్టవుతుంది.

English summary

India skipper Virat Kohli has dropped down to the fifth spot while KL Rahul has also slipped to the eighth position in the rankings,