ఢిల్లీలో కేసుల ఉప్పెన; తాజాగా 10,665 కరోనా కేసులు; 11 వేలకు పైగా బాధితులు హోం ఐసోలేషన్

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతుంది. గత 24 గంటల్లో జాతీయ రాజధానిలో తాజా కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య దాదాపు రెట్టింపు అయ్యింది. మే 12 నుండి అతిపెద్ద రోజువారి కేసుల నమోదు లో కరోనా కేసుల సంఖ్య 5481 నుండి 10,665కి చేరుకుంది. గత 24 గంటల్లో ఎనిమిది మరణాలు కూడా నమోదయ్యాయి. ఇక తాజాగా నమోదైన కరోనా కేసులు జూన్ 26 నుండి అత్యధికంగా నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి. నిన్నటితో పోలిస్తే కేసులు 94 శాతం పెరిగాయి.

English summary

The number of fresh covid cases in the national capital has almost doubled in the last 24 hours. The number of corona cases rose to 10,665 from 5,481 in the largest daily case record since May 12. Eight deaths have also been reported in the last 24 hours.