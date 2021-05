National

Srinivas Mittapalli

భారత్‌లో గడిచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 2.59 లక్షల కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. మరో 4209 మంది కరోనా పేషెంట్లు మృతి చెందారు. తాజా కేసులతో కలిపి మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 2.6 కోట్లకు చేరింది. మొత్తం మృతుల సంఖ్య 2,91,331కి చేరింది. వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు 3 లక్షల పైచిలుకు కరోనా కేసులు నమోదవగా... తాజాగా ఆ సంఖ్య స్వల్పంగా తగ్గడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం దేశంలో 30,27,925 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి.

English summary

meta desc : India reported 2.59 lakh new Covid cases, taking its tally to 2.6 crore. The death count rose to 2,91,331 after 4,209 more patients died in the last 24 hours. Vaccinations showed a downward graph amid fears of a third wave in the next 6-8 months.