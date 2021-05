బెంగళూరులో ఆక్సిజన్ కొరత, ఎస్ఓఎస్ జారీ చేసిన 2 ఆస్పత్రులు: 24 మరణాలపై ప్రభుత్వం ఇలా

National

oi-Rajashekhar Garrepally

బెంగళూరు: ఆక్సిజన్ కొరత కారణంగా కర్ణాటక రాష్ట్రం చామరాజనగర్ జిల్లాలోని కరోనా ఆస్పత్రిలో 24 మంది బాధితులు మృతి చెందిన విషయం విధితమే. అయితే, ఆక్సిజన్ కొరత కారణంగా ఈ మరణాలు సంభవించలేదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే సీఎం బీఎస్ యడ్యూరప్ప విచారణకు ఆదేశించారు.

ఇది ఇలావుంటే, తాజాగా, బెంగళూరు నగరంలోని రెండు ఆస్పత్రులు ఆక్సిజన్ ఖాళీ అయ్యిందంటూ ఎస్ఓఎస్ జారీ చేశాయి. ఆర్టీనగర్‌లోని మెడాక్స్ ఆస్పత్రి, రాజరాజేశ్వరి మెడికల్ కాలేజీలు తమ వద్ద ఆక్సిజన్ కొరత ఏర్పడిందని, వెంటనే సరఫరా చేయాలని కోరాయి. సోమవారం 5గంటల వరకే ఆక్సిజన్ ఖాళీ అవడంతో రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని పేర్కొన్నాయి.

సీఎం యడ్యూరప్ప వెంటనే స్పందించి ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయాలని ఈ రెండు ఆస్పత్రుల యాజమాన్యాలు విజ్ఞప్తి చేశాయి. తమ ఆస్పత్రులు మరో చామరాజనగర్ ఆస్పత్రి కాకూడదని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. కాగా, ఆక్సిజన్ కొరత కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రోగులను ఈ ఆస్పత్రుల నుంచి సమీపంలోని ఇతర ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు.

This is another SOS call for Rajarajeshwari Medical College's 200 patients who will run out of oxygen by 5 pm. This is the second such call after Medax hospital, RR Nagar, put out an SOS for oxygen for 30 of its patients @DeccanHerald @mla_sudhakar @DHFWKA pic.twitter.com/pBwiTg4hci