Omicron కేసుల టెన్షన్.. ఇవాళ మరో 3, ఇరవై ఆరుకి చేరిన మొత్తం కేసులు

దేశంలో ఒమిక్రాన్ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. నిన్నటి వరకు 23 ఉన్న కేసులు ఇవాళ మరో 3 పెరిగాయి. గుజరాత్ జామ్‌ నగర్‌లో రెండు, ముంబై ధారావిలో ఒక కేసు వచ్చింది. దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 26కి చేరింది. మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 11 కేసులు, రాజస్తాన్‌లో 9, గుజరాత్ 3, కర్ణాటకలో 2, ఢిల్లీలో ఒక కేసు వచ్చింది. ఇప్పటివరకు వైరస్ సోకిన వారికి స్వల్ప లక్షణాలు బయటపడ్డాయని కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ తెలియజేసింది.

English summary

total of 26 Omicron cases in India across five states, but all with mild symptoms, the health ministry said on Friday at its weekly briefing