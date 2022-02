India

oi-Kolli Venkata Kishore

అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో భారీగా హిమపాతం కురుస్తోంది. కమెంగ్ సెక్టార్‌లో కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి ఈ సమాయంలో విధుల్లో ఉన్న భారత్ సైనికులు ఏడుగురు గల్లంతయ్యారు. ఈ విషయాన్ని ఆర్మీ అధికారులు వెల్లడించారు. గల్లంతైన సైనికులు కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అంత్యంత ఎత్తయిన ప్రదేశం కమెంగ్ సెక్టార్. సైనికులు పెట్రోలింగ్ విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సమయంలో కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఆ మంచుచరియల్లో సైనికులు చిక్కుకుపోయారని అధికారులు ప్రకటించారు. ప్ర‌స్తుతం ఆ ప్రాంతంలో సెర్చ్‌, రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ కొన‌సాగుతున్న‌ట్లు ఆర్మీ వ‌ర్గాలు తెలిపాయి. రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్స్ కోసం ప్ర‌త్యేక ద‌ళాల‌ను రంగంలోకి దింపారు.

గత కొన్ని రోజులుగా కమెంగ్ సెక్టార్ లో భారీగా మంచుకురుస్తుంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో మంచు చరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. సైనికుల కోసం గాలింస్తున్న సెర్చ్, రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్న వారికి సహయంగా నిపుణుల బృందాన్ని కూడా ఎయిర్‌లిఫ్ట్‌ ద్వారా ఘటనాస్థలికి తరలించినట్లు ఆర్మీ అధికారులు వెల్లడించారు.

Worrying news…7 #IndianArmy soldiers on patrol duty, got hit by avalanche in Kameng sector of #ArunachalPradesh, Search operation on

Specialised teams have been airlifted to assist in rescue.



Pray 🙏for our soldiers pic.twitter.com/UN4tx4lFlP