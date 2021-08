India

oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: బెంగళూరులో విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. అర్ధరాత్రి సంభవించిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుమంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. మృతుల్లో ముగ్గురు యువతులు, నలుగురు యువకులు ఉన్నారు. ఈ తెల్లవారు జామున రెండు గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అతి వేగమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.

తాలిబన్లకు ఐరాస భద్రత మండలి వార్నింగ్: భారత్ సారథ్యంలో..కీలక తీర్మానం

English summary

The seven people who died in the Koramangala area of Bengaluru accident include Karuna Sagar and Bindu, son & daughter-in-law of DMK MLA from Hosur (Tamil Nadu) Y Prakash, the MLA confirms.