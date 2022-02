India

oi-Chandrasekhar Rao

లక్నో: అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోరు ఆరంభం కానుంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రం ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో తొలివిడత పోలింగ్‌కు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. గురువారం పోలింగ్ మొదలు కానుంది. ఏడు దశల్లో మార్చి 7వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ సహా ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, గోవా, మణిపూర్ అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. కోట్లాదిమంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. కొత్త ప్రభుత్వాలను ఎన్నుకోనున్నారు. మార్చి 10వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. రాజెవరో.. బంటు ఎవరో తేలేది అప్పుడే.

7-phase Assembly elections in Uttar Pradesh are set to begin from February 10. There are 58 Assembly constituencies from 11 districts of the state that will go to polls.