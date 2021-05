National

కోల్‌కతాకు చెందిన 93 ఏళ్ల జ్యోత్స్నా బోస్ అనే కార్మిక నాయకురాలి మృతదేహాన్ని కరోనా మెడికల్ రీసెర్చ్ కోసం ఆమె కుటుంబ సభ్యులు 'గందర్పన్' అనే ఓ స్వచ్చంద సంస్థకు అప్పగించారు. దేశంలో కరోనా పరిశోధనల కోసం ఒక మహిళ మృతదేహాన్ని దానం ఇవ్వడం ఇదే మొట్ట మొదటిసారి. తన మరణానంతరం మృతదేహాన్ని బ్రొజో రాయ్స్‌కి చెందిన గందర్పన్ సంస్థకు అప్పగించాలని పదేళ్ల క్రితమే జ్యోత్స్నా బోస్ ప్రతిజ్ఞ చేశారని ఆమె మనువరాలు డా.టిస్టా బసు తెలిపారు.

English summary

Jyotsna Bose, a 93-year-old trade union leader from Kolkata, became the "first woman" in the country whose body has been donated for medical research to find out the effects of coronavirus on humans, an organisation that spearheaded cadaver donation in Bengal said.