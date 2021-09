బంగాళాఖాతంలో మరో తుఫాన్: 29న తీరానికి: రాజధాని సహా ఏడు జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు

India

oi-Chandrasekhar Rao

కోల్‌కత: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన గులాబ్ తుఫాన్.. ఈ సాయంత్రం తీరాన్ని దాటనుంది. ఏపీ-ఒడిశా సరిహద్దుల్లో కళింగపట్నం-గోపాల్‌పూర్ మధ్య ఈ తుఫాన్ తీరం దాటుతుందని భారత వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. తుఫాన్ ప్రభావంతో ఏపీ, ఒడిశాలతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్, ఛత్తీస్‌గఢ్, తెలంగాణల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. దీని ప్రభావం ఇప్పటికే మొదలైంది కూడా. ఈ రెండు రాష్ట్రాల తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడ్డాయి.

South Bengal is likely to have enhanced weather activity particularly in terms of heavy rainfall & wind on Sept 28-29. Heavy rainfall is expected over Kolkata, North 24 Parganas, East & West Medinipur, Jhargram, Howrah, Hooghly on Sept 28: GK Das, Director, IMD Kolkata (25.09) pic.twitter.com/u9ByCULLaf

English summary

IMD Kolkata director GK Das said that cyclonic circulation is likely to form over the northeast & adjoining the east-central Bay of Bengal. In the subsequent 24 hours, it will be a low-pressure area and likely to reach the West Bengal coast around September 29th.