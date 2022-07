India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటర్నెట్లో ఈ మధ్యకాలంలో అనేక వీడియోలు ప్రజలను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. మరి కొన్ని వీడియోలు సరదాగా అనిపిస్తే, ఇంకొన్ని వీడియోలు సామాజిక బాధ్యతను గుర్తు చేస్తున్నాయి. ఇంకొన్ని అయ్యో పాపం అనే భావనను కలిగిస్తున్నాయి. మనలో ఉండే ఆలోచనా శక్తికి మరింత పదును పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న వీడియోలు అనేకం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి.

మీలాగా సీఎం అవుతా.. గౌహతి తీసుకెళ్తారా? షిండేకు బాలిక షాకింగ్ ప్రశ్నలు.. వీడియో వైరల్!!

English summary

A video of a dog trying to eat the ice cream by licking on the poster, believing it to be real, goes viral. It is a pity that sympathy for the dog has flooded the internet