రిటైర్ కాబోతోన్న వారికి ఈ దేశంలో ఎలాంటి విలువ లేదు: సీజేఐ ఎన్వీ రమణ

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో అత్యంత కీలకమైన పిటీషన్‌పై విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ పిటీషన్ రాజకీయ పార్టీలతో ముడిపడి ఉండటం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో ఆయా పార్టీలు ఇచ్చే ఆర్థికపరమైన హామీలను నియంత్రించాల్సి ఉంటుందనే విషయంపై దాఖలైన పిటీషన్ అది. దీన్ని ఇదివరకే సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. దీనిపై కేంద్రానికి కొన్ని సూచనలు కూడా చేసింది.

English summary

CJI NV Ramana NV Ramana said during hearing a plea on freebies, A person who retires or is going to retire has no value in this country.