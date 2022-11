India

oi-Dr Veena Srinivas

గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఊహించని షాక్ తగులుతోంది. వరుసగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఆ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి బిజెపి గూటికి చేరుతున్నారు. గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేస్తూనే, మరోవైపు ఇతర పార్టీల నుండి బలమైన కేడర్ ను తమ పార్టీ వైపు ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే బీజేపీ ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు బిజెపివైపు క్యూ కట్టారు.

English summary

The Congress is facing a series of shocks during the Gujarat elections. Three key MLAs defecting to BJP in 2 days is a huge blow to Congress.