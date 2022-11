Viral Video: కర్మ ఫలం అంటే ఇదేనేమో.. దెబ్బకు రోగం తిరిగింది..

India

oi-Chekkilla Srinivas

చెరపకురా చెడేవు అంటారు పెద్దలు.. అంటే ఎవరికైనా చెడు చేయాలని చూస్తే మనమే నష్టపోతామని దాని అర్థం. అయితే కొన్ని సందర్భల్లో కర్మ ఫలం చాలా త్వరగా అనుభావించాల్సి ఉంటుంది. అదేలాగో ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది.ఈ వీడియోలో ఓ బైక్ ఓ అమ్మాయి ముందు వెళ్తుంది వెనకాల ఓ అబ్బాయి, అమ్మాయి మరో బైక్ పై వెళ్తున్నారు. అబ్బాయి బైక్ నడుపుతుండగా.. ఆ అమ్మాయి వెనకాల కూర్చుంది.

బైక్ పై నుంచి

ఈ అమ్మాయి ముందు బైక్ పై వెళ్తున్న అమ్మాయిని తన్నడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె బండిపై నుంచి కింద పడిపోయింది. అబ్బాయి కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత బైక్ ఆపి ఆమెను పైకి లేపారు. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు బాగానే జరిగిందని అంటున్నారు. కర్మ ఫలం వెంటనే వచ్చిందన్నారు. చెరపకురా చెడేవు మాటలను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు. చెడు చేయాలిని చూస్తే చెడు జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.

వేలల్లో వ్యూస్

ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను రెండు రోజుల క్రితం పోస్ట్ చేశారు. కాగా ఈ వీడియోకు వేలల్లో వ్యూస్ వచ్చాయి. చెడు చేయాలని చూస్తే చెడు జరిగిందని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు.

English summary

A video of a girl falling from a bike is going viral on social media. She saw that the girl was kicking the girl who was walking next to her and fell down.