వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుకున్నాడని ప్రియడితో కలిసి కట్టకున్న భర్తనే హత్య చేసింది ఓ మహిళ. ఈ దారుణ ఘటన ఢిల్లీ జరిగింది. తూర్పు ఢిల్లీలోని మండవాలి సురేష్ అతని భార్య హేమ, కుమారుడు నిశాంత్ కలిసి నివాస్తున్నాడు. సరేష్ స్థానికంగా ఉండే ఓ దుకాణంలో పని చేస్తుండగా.. హేమ కూలీ పనులకు వెళ్లేది. ఇలా కూలీకి వెళ్లిన చోట్ హేమకు సచిన్ అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారు. ఇలా వారి పరిచయం వివాహేతర సంబంధంగా మారింది.

A woman killed her husband, who was married to her boyfriend, because he prevented her from having an extra-marital affair. This terrible incident happened in Delhi. Suresh lives with his wife Hema and son Nishant in East Delhi's Mandawali.